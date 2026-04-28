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SARONNO – Parte ufficialmente il progetto di rilancio della Cascina della Vigna, che diventa un nuovo presidio sociale e un punto di accesso privilegiato al Parco del Lura. Si tratta di un passaggio importante per la valorizzazione del patrimonio comunale e per lo sviluppo dell’area verde cittadina.

Un’alleanza con il territorio

L’iniziativa nasce da un percorso avviato diversi decenni fa, con l’acquisizione dell’area da parte del Comune di Saronno. La cascina era già presente nel catasto teresiano del 1722. Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi di recupero insieme al Consorzio Parco del Lura, fino alla formalizzazione del partenariato con enti del Terzo Settore che gestiranno la struttura in concessione per almeno dieci anni.

A guidare il progetto saranno Ial Lombardia e Cls Cooperativa Sociale, con la collaborazione di Semplice Terra Aps e dell’Asd Team Triangolo Lariano Lago di Como.

Prevista anche una cabina di regia permanente che consentirà al Comune di monitorare l’andamento della gestione, con l’obiettivo di reinvestire integralmente i proventi nello sviluppo di nuovi servizi per la comunità.

Il cuore del progetto

La Cascina della Vigna non sarà soltanto un punto ristoro, ma anche uno spazio dedicato alla formazione e agli eventi aperti al pubblico. L’attività di somministrazione sarà integrata con percorsi formativi, stage e laboratori rivolti in particolare a persone fragili, svantaggiate o con disabilità.

L’apertura ufficiale è prevista nella prima metà di maggio. In primavera gli orari saranno così organizzati:

dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14 con servizio pranzo gestito dagli studenti in formazione

giovedì e venerdì anche dalle 16 alle 20

sabato dalle 11.30 alle 19.30 con orario continuato

due domeniche al mese nella fase iniziale, con estensione anche alle serate a partire da luglio

L’obiettivo è ampliare progressivamente le aperture in base alla risposta dei cittadini.

Orti, verde e servizi

Il progetto prevede anche lo sviluppo di attività legate al territorio. La cascina diventerà un punto informativo per itinerari e passeggiate nel Parco del Lura. È inoltre prevista la cura dell’area della vigna e la possibile creazione di nuovi orti di comunità, grazie alla collaborazione con Semplice Terra.

Il commento

L’assessore alla sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del patrimonio Mattia Cattaneo sottolinea il valore dell’iniziativa: “Restituiamo ai saronnesi non solo un immobile storico, ma un laboratorio di innovazione sociale e cittadinanza attiva, una vera porta aperta sulla natura urbana. Non si tratta solo di recuperare delle mura, ma di attivare un modello di economia civile in cui il cittadino sostiene direttamente la formazione dei giovani e la cura del territorio. La Cascina della Vigna sarà un luogo vivo, accessibile e capace di evolversi insieme alle esigenze della comunità”.

28042026