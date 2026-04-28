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SARONNO – Gestione coordinata, servizi più omogenei e sostegni economici per le famiglie: sono queste le linee guida definite dalla giunta comunale per i Centri ricreativi estivi 2026.

La principale novità è la regia unitaria del Comune, che coordinerà i centri per tutte le fasce d’età, dai 3 ai 14 anni, coinvolgendo sia la scuola dell’infanzia (3-6) sia primaria e secondaria di primo grado (6-14), in collaborazione con le realtà educative del territorio. Previsto anche il potenziamento di servizi come pre e post-centro e una maggiore flessibilità nelle iscrizioni settimanali. Sul fronte economico, viene introdotta un’agevolazione per i fratelli valida anche tra fasce d’età diverse: ad esempio, per due figli iscritti ai CRE 3-6 e 6-14 la tariffa complessiva sarà di 140 euro a settimana.

L’amministrazione ha inoltre stanziato 21.000 euro per contributi fino a 400 euro per minore (con Isee fino a 15.000 euro) destinati alla frequenza dei centri estivi sul territorio, e ulteriori 14.000 euro per l’assistenza educativa specialistica (legge 104/92, articolo 3 comma 3), con contributi fino a 1.850 euro validi anche a livello nazionale. Le risorse saranno assegnate con procedura a sportello fino ad esaurimento.

I centri comunali si svolgeranno a luglio: per i 3-6 anni dal 1 al 31 luglio nelle scuole “Don Marzorati” e “Monte Santo”; per i 6-14 anni dal 6 luglio alla scuola “Damiano Chiesa”, con possibilità di iscrizione anche per singole settimane. Le iscrizioni e le richieste di contributo apriranno a breve e resteranno attive per 30 giorni.

(foto archivio)

28042026