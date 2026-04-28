Città

SARONNO – Il commercio locale, le difficoltà di accesso al centro e anche il funzionamento degli uffici comunali: sono questi i temi al centro della mozione presentata da Forza Italia e dal consigliere comunale Luca Amadio, che chiede un cambio di approccio nelle politiche per le attività cittadine.

Nel documento si evidenzia non solo la perdita di attrattività del centro, ma anche criticità operative. Tra queste il tema del Suap, lo Sportello unico per le attività produttive, indicato come sottodimensionato rispetto ad altri settori comunali, con ricadute dirette su tempi e gestione delle pratiche per commercianti e imprenditori. Una situazione che, secondo i proponenti, incide sulla capacità della città di attrarre e sostenere nuove attività.

La mozione, datata domenica 13 aprile, sarà discussa stasera in consiglio comunale e contiene analisi e richieste operative rivolte a sindaca e giunta.

Di seguito il testo integrale.

MOZIONE

AI SENSI DELL’ART. 69 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO CITTADINO

presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia – PPE Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi

e dal consigliere indipendente Luca Amadio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

il commercio di prossimità rappresenta un elemento essenziale per la vitalità economica della città, concorrendo in modo determinante alla creazione di valore economico complessivo del territorio;

negli ultimi anni si è registrata una progressiva perdita di attrattività del centro cittadino, con chiusura di attività storiche e difficoltà ad attrarre nuovi operatori commerciali;

CONSIDERATO CHE

le manifestazioni e gli eventi organizzati in città, pur registrando in alcuni casi una buona affluenza di pubblico, non si traducono automaticamente in un incremento significativo delle vendite per gli esercizi commerciali, come dimostrato da numerose situazioni in cui a strade affollate corrispondono negozi vuoti;

tali eventi risulterebbero maggiormente valorizzati da una comunicazione più efficace e adeguatamente strutturata;

il rilancio del commercio richiede una strategia strutturale e non episodica, basata sulla reale attrattività della città e sulla sua accessibilità;

RILEVATO CHE

Saronno è storicamente una città a forte vocazione commerciale, oggi indebolita anche da scelte amministrative che hanno reso più difficile l’accesso e la fruizione del centro;

la presenza della Ztl necessita di un piano parcheggi organico e coerente, in quanto l’attuale situazione risulta di fatto disordinata e priva di una visione complessiva;

l’utenza richiede condizioni chiare e concrete:

• facilità di accesso e di uscita dalla città;

• disponibilità di parcheggi in prossimità del centro;

• sicurezza urbana percepita e reale;

• decoro, pulizia e qualità degli spazi pubblici;

• facilità di accesso e di uscita dalla città; • disponibilità di parcheggi in prossimità del centro; • sicurezza urbana percepita e reale; • decoro, pulizia e qualità degli spazi pubblici; in particolare, sul tema del decoro urbano, risulta assente un piano coordinato che definisca in modo chiaro interventi, priorità e standard qualitativi;

il Suap risulta significativamente sottodimensionato, con una dotazione di personale inferiore rispetto a quella dell’ufficio cultura, configurando una scelta politica che incide direttamente sulla capacità operativa del settore;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE

la presenza di pubblici esercizi con spazi esterni vivibili costituisce un fattore determinante di attrattività urbana;

la dotazione di infrastrutture moderne, quali le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, rappresenta un servizio sempre più richiesto e un elemento competitivo per il centro cittadino;

IMPEGNA

la sindaca e la giunta comunale, nell’ambito delle loro competenze,