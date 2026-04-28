Saronno, mozione sul commercio di Fi: “Parcheggi, sicurezza ma anche criticità operative in Comune”
28 Aprile 2026
SARONNO – Il commercio locale, le difficoltà di accesso al centro e anche il funzionamento degli uffici comunali: sono questi i temi al centro della mozione presentata da Forza Italia e dal consigliere comunale Luca Amadio, che chiede un cambio di approccio nelle politiche per le attività cittadine.
Nel documento si evidenzia non solo la perdita di attrattività del centro, ma anche criticità operative. Tra queste il tema del Suap, lo Sportello unico per le attività produttive, indicato come sottodimensionato rispetto ad altri settori comunali, con ricadute dirette su tempi e gestione delle pratiche per commercianti e imprenditori. Una situazione che, secondo i proponenti, incide sulla capacità della città di attrarre e sostenere nuove attività.
La mozione, datata domenica 13 aprile, sarà discussa stasera in consiglio comunale e contiene analisi e richieste operative rivolte a sindaca e giunta.
Di seguito il testo integrale.
MOZIONE
AI SENSI DELL’ART. 69 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO CITTADINO
presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia – PPE Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi
e dal consigliere indipendente Luca Amadio
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
- il commercio di prossimità rappresenta un elemento essenziale per la vitalità economica della città, concorrendo in modo determinante alla creazione di valore economico complessivo del territorio;
- negli ultimi anni si è registrata una progressiva perdita di attrattività del centro cittadino, con chiusura di attività storiche e difficoltà ad attrarre nuovi operatori commerciali;
CONSIDERATO CHE
- le manifestazioni e gli eventi organizzati in città, pur registrando in alcuni casi una buona affluenza di pubblico, non si traducono automaticamente in un incremento significativo delle vendite per gli esercizi commerciali, come dimostrato da numerose situazioni in cui a strade affollate corrispondono negozi vuoti;
- tali eventi risulterebbero maggiormente valorizzati da una comunicazione più efficace e adeguatamente strutturata;
- il rilancio del commercio richiede una strategia strutturale e non episodica, basata sulla reale attrattività della città e sulla sua accessibilità;
RILEVATO CHE
- Saronno è storicamente una città a forte vocazione commerciale, oggi indebolita anche da scelte amministrative che hanno reso più difficile l’accesso e la fruizione del centro;
- la presenza della Ztl necessita di un piano parcheggi organico e coerente, in quanto l’attuale situazione risulta di fatto disordinata e priva di una visione complessiva;
- l’utenza richiede condizioni chiare e concrete:
• facilità di accesso e di uscita dalla città;
• disponibilità di parcheggi in prossimità del centro;
• sicurezza urbana percepita e reale;
• decoro, pulizia e qualità degli spazi pubblici;
- in particolare, sul tema del decoro urbano, risulta assente un piano coordinato che definisca in modo chiaro interventi, priorità e standard qualitativi;
- il Suap risulta significativamente sottodimensionato, con una dotazione di personale inferiore rispetto a quella dell’ufficio cultura, configurando una scelta politica che incide direttamente sulla capacità operativa del settore;
EVIDENZIATO INOLTRE CHE
- la presenza di pubblici esercizi con spazi esterni vivibili costituisce un fattore determinante di attrattività urbana;
- la dotazione di infrastrutture moderne, quali le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, rappresenta un servizio sempre più richiesto e un elemento competitivo per il centro cittadino;
IMPEGNA
la sindaca e la giunta comunale, nell’ambito delle loro competenze,
- a superare una logica basata prevalentemente su eventi e manifestazioni, orientando le politiche commerciali verso interventi strutturali e permanenti;
- a definire un piano organico di rilancio del commercio, volto a restituire a Saronno una chiara identità di città commerciale;
- a migliorare concretamente l’accessibilità al centro cittadino, attraverso:
• revisione della viabilità;
• potenziamento e razionalizzazione dei parcheggi di prossimità;
- a rafforzare le condizioni di sicurezza urbana, anche in termini di percezione, nelle aree commerciali;
- a garantire elevati standard di decoro urbano e pulizia, attraverso un piano coordinato e strutturato di interventi;
- a favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività di somministrazione, incentivando l’utilizzo di spazi esterni e la vivibilità del centro;
- a promuovere l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree centrali;
- ad avviare un confronto strutturato con le associazioni di categoria e i cittadini;
- a organizzare in maniera trasparente la distribuzione, nel bilancio comunale, dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno.