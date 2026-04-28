Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile. I proprietari, arrivati in città per l’evento milanese e alloggiati in un hotel, si sono accorti subito al mattino che il mezzo non era più dove lo avevano parcheggiato. Hanno quindi presentato denuncia per il furgone e per tutto il carico: mobili destinati all’esposizione.

Poche ore dopo, la svolta. Gli arredi sono stati ritrovati alla periferia cittadina, lungo la nuova tangenzialina esterna tra Saronno e Rovello. Si tratta di un’area dove sono frequenti abbandoni di rifiuti e dove, al momento, non risultano sistemi di videosorveglianza attivi. Una circostanza che potrebbe aver favorito l’azione e che porta a ipotizzare una conoscenza del territorio da parte degli autori.

Il furgone, invece, non è stato ancora recuperato. Un elemento che orienta le indagini: il mezzo potrebbe essere stato l’obiettivo principale, svuotato con attenzione proprio per essere riutilizzato. I mobili sono stati lasciati sul posto senza segni evidenti di danneggiamento.

Le ricerche proseguono per rintracciare il veicolo e individuare i responsabili. Intanto, per gli espositori resta il danno logistico e organizzativo. Gli arredi recuperati torneranno a Potenza, da dove erano partiti per partecipare al Salone del Mobile.

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