Saronno, rubano un furgone carico di arredi per il Salone del mobile e… li abbandonano a pochi chilometri
28 Aprile 2026
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SARONNO – Volevano il furgone e così prima l’hanno rubato in un parcheggio nel Retrostazione e poi hanno scaricato tutto il contenuto, arredi del Salone del mobile, alla periferia di Saronno dove sono stati ritrovati dalla polizia locale. Sono in corso le indagini per chiarire le intenzioni dei malviventi che hanno preso di mira la delegazione di un’azienda di Potenza in Basilicata arrivata a Saronno per fiera internazionale leader mondiale nel settore dell’arredo e del design.