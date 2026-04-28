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TRADATE – Con l’arrivo della primavera tornano a farsi vedere anche i rettili, e nelle ultime ore un avvistamento in città ha acceso la curiosità – e qualche timore – sui social.

In via Manzoni è stato segnalato un serpente di notevoli dimensioni, con tanto di fotografie pubblicate online e la richiesta di chiarimenti: “Trovato serpente in via Manzoni… chi se ne intende? Velenoso?”, si legge nel post comparso in uno dei gruppi locali. Le immagini hanno rapidamente attirato l’attenzione di molti utenti, dando vita a commenti e ipotesi sulla natura dell’animale. In realtà, si tratterebbe con ogni probabilità di un biacco, una specie autoctona molto diffusa anche nel territorio varesotto. Il biacco è un serpente non velenoso e generalmente innocuo per l’uomo, anche se può apparire imponente per dimensioni e velocità. La sua presenza è del tutto normale soprattutto nei mesi più miti, quando questi animali escono dai rifugi invernali e tornano in attività.

Episodi come questo, pur suscitando sorpresa, rientrano quindi nella normalità del periodo e testimoniano la presenza della fauna selvatica anche in contesti urbani o semiurbani.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social)

28042026