Città

SARONNO – “Se volessimo farla breve, potremmo dire che in qualche modo anche Saronno avrà finalmente il suo “Concertone del 1° maggio”, anche se spalmato su tre giorni”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno sull’evento del fine settimana.

“Approfondendo un po’ di più la questione, plaudiamo alla proposta dell’assessorato alla Cultura di Saronno, che ha organizzato dal primo al 3 maggio, con il supporto degli uffici e la collaborazione di soggetti privati e associazioni, un festival musicale di tre giorni, da tenersi al rinnovato parco dell’ex Seminario, struttura con la quale sarà necessario prendere le misure per capire cosa si possa effettivamente fare, anche dal punto di vista di una gestione complessiva e futura.

Al di là del luogo scelto, comunque, riteniamo sia importante il fatto che Saronno prosegua nella direzione di combinare in maniera efficace cultura e intrattenimento, che negli ultimi anni erano stati divergenti, proponendo ai saronnesi e ai cittadini del circondario ben tre giorni di attività musicali, ludiche e di ristorazione, grazie allo street food. Una proposta che vuole rivolgersi alla più ampia platea possibile – dai giovani, alle famiglie, ai più anziani – e che verrà definita meglio nello specifico nei prossimi giorni, e che soprattutto prosegue nella direzione di proporre spettacoli pubblici e gratuiti grazie ai quali passare del tempo in città con un intrattenimento leggero, senza dover cercare soluzioni altrove, proponendo Saronno come riferimento anche per chi viene da fuori.

Momenti che sono stati belli e importanti per tutti, come il Natale e le sue tante iniziative (Babbo Run, Calendario dell’Avvento, ecc.), l’intuizione della Gioebia, il Carnevale, che si aprono a tutti e vogliono coinvolgere tutti, riportando al centro delle iniziative culturali quel senso di comunità che un’Amministrazione pubblica ha il dovere di trasmettere.

Crediamo quindi che questo ennesimo passo, pensato come un festival che non si esaurisce in una sola giornata, vada nuovamente nella giusta direzione. Il giudizio finale, come sempre, ai saronnesi che lo vivranno in prima persona e che speriamo accorrano numerosi”.

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