Basket

SARONNO – Sono stati definiti avversario, date e orari del primo turno playout del campionato di serie B interregionale di basket maschile, che vedrà impegnata la Robur Saronno contro Jadran Trieste.

La nuova classifica dopo il ritiro

A cambiare lo scenario è stato il ritiro del Marnate, squadra che occupava il penultimo posto. Questa decisione ha modificato la classifica finale del girone, facendo scivolare la Robur Saronno al terz’ultimo posto e determinando così l’accoppiamento con Trieste nel primo turno dei playout.

Formula dei playout

La serie si gioca al meglio delle tre gare: la squadra che vincerà due partite conquisterà la salvezza diretta. Chi uscirà sconfitto avrà comunque un’ulteriore possibilità di mantenere la categoria, disputando la finale playout.

Il calendario delle sfide

Gara 1 si giocherà venerdì 2 maggio a Trieste, al palaChiarbola, con palla a due alle 20.

Gara 2 è in programma venerdì 9 maggio a Saronno, al palaRonchi, sempre alle 20.

L’eventuale gara 3, decisiva in caso di una vittoria per parte, si disputerà venerdì 16 maggio nuovamente a Trieste alle 20.

Una sfida decisiva

Per la Robur si tratta di un passaggio cruciale della stagione: serviranno due vittorie per chiudere subito il discorso salvezza ed evitare il rischio di doversi giocare tutto nell’ultimo atto dei playout.

(foto archivio)

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