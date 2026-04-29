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SARONNO – “Il rendiconto 2025 del Comune di Saronno fotografa una situazione finanziaria solida, ma non racconta ancora una città con una direzione chiara. È questa la ragione del voto contrario espresso in Consiglio comunale”.

Inizia così la dichiarazione di voto di Raffaele Fagioli capogruppo Lega in consiglio comunale durante l’approvazione del bilancio consuntivo.

“I conti sono in equilibrio e l’avanzo di amministrazione è consistente, ma la parte realmente disponibile è limitata, mentre molte risorse restano accantonate o vincolate. Una prudenza comprensibile in un anno complesso, che però non si è ancora tradotta in scelte visibili per i cittadini.

Sul tema della sicurezza, l’amministrazione rivendica più controlli e più ore di presidio. Dati che riconosciamo, ma che non bastano. Nei documenti manca una valutazione degli effetti reali di queste politiche, mentre il disagio e la percezione di insicurezza restano diffusi, soprattutto nelle aree più sensibili della città.

Anche nelle politiche sociali e nella manutenzione dello spazio pubblico emerge una gestione corretta sul piano amministrativo, ma poco leggibile negli esiti. Strade, marciapiedi e verde continuano a dare l’impressione di interventi frammentati, senza un progetto organico. Gli investimenti programmati esistono, ma molti restano rinviati, e la città fatica a intravedere una vera strategia di rigenerazione urbana.

Il voto contrario non è una bocciatura ideologica, ma una richiesta politica chiara: la solidità dei conti va trasformata in una visione. Il 2026 deve essere l’anno delle scelte, non solo della gestione. Saronno ha bisogno di un progetto riconoscibile su sicurezza, qualità urbana e coesione sociale, non solo di bilanci in ordine.

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