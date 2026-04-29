Calcio

SARONNO – Il ritorno ai playoff dopo quasi vent’anni accende l’entusiasmo in casa Fbc Saronno. Dopo la vittoria per 3-1 sul campo dell’Altabrianza Tavernerio, che ha chiuso la regular season consegnando ai biancocelesti il quarto posto, è arrivato anche il messaggio del direttore generale Marco Proserpio, rivolto a squadra e ambiente in vista della sfida decisiva.

Domenica il Saronno sarà impegnato in trasferta contro la Caronnese, terza classificata, nella semifinale playoff di Eccellenza: un traguardo che mancava dal 2008 e che rappresenta il punto più alto del percorso recente del club. Attraverso i social, Proserpio ha voluto condividere parole cariche di significato, richiamando le difficoltà affrontate negli ultimi anni e sottolineando il valore del gruppo e di chi ha sostenuto la società nel percorso di crescita. Un messaggio che suona anche come una spinta ulteriore in vista della sfida di domenica, un derby dal peso specifico elevato, che mette in palio l’accesso alla finale playoff. Il Saronno arriva all’appuntamento con entusiasmo e consapevolezza, dopo aver conquistato sul campo una qualificazione attesa da tempo.

Questo il messaggio del direttore generale Marco Proserpio:

“La mia forza di questi quattro anni non la regalo a nessuno… grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto per resistere e non mollare nelle grandi difficoltà! sempre piu innamorato di questi colori” Non succede ma se succede…

Vivero o morire”

Classifica finale regular season

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

29042026