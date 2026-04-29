Comasina

CESANO MADERNO – Profonda commozione in città per la scomparsa di Tatiana Ferin, figura significativa della vita pubblica locale e prima donna cesanese eletta in consiglio comunale.

A ricordarla è l’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore del suo impegno civile e politico, capace di aprire la strada alla partecipazione femminile nelle istituzioni. Eletta per la prima volta nel 1970 e poi nuovamente nel 1975, Ferin è stata un esempio di emancipazione e presenza attiva nella comunità.

La sua scomparsa assume un significato ancora più forte nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario del voto alle donne, introdotto in Italia con il referendum del 2 giugno 1946, un passaggio fondamentale nella storia democratica del Paese. Nel ricordo condiviso dall’amministrazione emergono il coraggio, la libertà e la passione con cui Tatiana Ferin ha sempre portato avanti le proprie idee, lasciando un segno nella storia cittadina. Alla famiglia sono stati espressi il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità cesanese.

29042026