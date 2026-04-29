Saronnese

CISLAGO – Proseguono gli interventi di riqualificazione in via XXIV Maggio e nell’area antistante l’ex edificio Ial, inseriti in un più ampio programma di miglioramento della qualità urbana e della sicurezza degli spazi pubblici.

Negli ultimi giorni sono stati completati lavori sulla segnaletica, con la realizzazione di nuove indicazioni orizzontali e l’integrazione di quella verticale. L’obiettivo è rendere più sicura la circolazione, in particolare per i pedoni. L’area è infatti frequentata quotidianamente da studenti, pendolari e residenti, e gli interventi puntano a migliorare la fruibilità degli spazi e a ridurre i rischi legati al traffico.

Le opere rientrano in un percorso di riqualificazione più ampio, volto a rendere la zona più ordinata, accessibile e sicura.

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