Varesotto

VIGGIÙ – Un legame culturale poco noto ma significativo tra uno dei capolavori dell’opera lirica e il territorio varesotto. A sottolinearlo è la parlamentare Maria Chiara Gadda, che – visitando il paese del Varesotto – ha voluto evidenziare il collegamento tra la “Turandot” di Giacomo Puccini e Viggiù.

Il riferimento è a Renato Simoni, librettista dell’opera, che amava soggiornare nel paese ai piedi del confine svizzero, attratto anche dal paesaggio del territorio. Un aspetto che ha ispirato iniziative culturali promosse dal Comune per celebrare il centenario della prima rappresentazione alla Scala di Milano, avvenuta il 25 aprile. Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, definendola un esempio di valorizzazione culturale ben curata, capace di coinvolgere il pubblico e di mettere in luce il patrimonio locale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Dario Monticelli e all’associazione Officine Musicali per il lavoro svolto nell’organizzazione della mostra dedicata all’opera.

Le iniziative proseguiranno per tutta l’estate, con nuovi appuntamenti legati alla “Turandot”, offrendo anche l’occasione di visitare luoghi simbolo del paese come il museo Butti, villa Borromeo e i percorsi panoramici della Linea Cadorna.

Nel suo intervento, la parlamentare ha sottolineato il valore della curiosità e della scoperta, richiamando una celebre frase dell’opera: “Gli enigmi sono tre, una è la vita”, invitando a cogliere nella cultura e nei territori nuove opportunità di conoscenza.

29042026