I più letti di ieri: furto di un furgone, eventi del primo maggio e incidente con bici elettrica
29 Aprile 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 28 aprile, in primo piano la cronaca con il furto di un furgone carico di arredi, ma anche gli eventi in arrivo per il primo maggio e un incidente stradale in città. Spazio infine ai progetti di riqualificazione urbana con una nuova area verde.
Un furgone carico di arredi destinati al Salone del Mobile è stato rubato e poi ritrovato abbandonato a pochi chilometri di distanza, svuotato del suo contenuto.
Saronno, rubano un furgone carico di arredi per il Salone del mobile e… li abbandonano a pochi chilometri
Grande attesa per la Zarro Night, che porterà musica e street food in fiera con circa 2 mila persone previste per la serata del primo maggio.
Origgio accende la “Zarro night” tra musica e street food: 2 mila persone attese in fiera il primo maggio
Per il primo maggio si prepara anche un concertone distribuito su tre giorni, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con musica dal vivo e momenti di aggregazione.
Tu@: “Saronno avrà il suo concertone per primo maggio… su tre giorni”
Un pedone di 30 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da una bici elettrica, in un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.
Procedono i progetti per la città con l’inaugurazione a metà maggio della Cascina Paiosa, destinata a diventare una nuova porta verde per il territorio.
Cascina Paiosa, nuova porta verde di Saronno: inaugurazione a metà maggio
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