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SARONNO – Mercoledì 29 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà inizialmente variabile con nubi sparse e schiarite, ma con una progressiva intensificazione della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in arrivo dalla sera.

Nel dettaglio, il mattino vedrà condizioni tutto sommato discrete, con alternanza tra nuvole e momenti soleggiati che garantiranno una fase più stabile rispetto al giorno precedente. Con il passare delle ore, però, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare gradualmente, rendendo il cielo via via più chiuso già dal pomeriggio. In serata è atteso un peggioramento più evidente, con l’arrivo di deboli piogge che accompagneranno la fine della giornata. Le precipitazioni complessive resteranno comunque contenute, con accumuli attorno a 0,5 mm.

Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi, con punte fino a 24°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 14°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordest, e tenderanno a rinforzare moderatamente nel pomeriggio ruotando da Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia il quadro meteo sarà caratterizzato da un generale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con un peggioramento più marcato dal pomeriggio. Sulle pianure occidentali e sulle aree pedemontane si osserverà un’evoluzione simile a quella di Saronno, mentre sulle zone alpine e prealpine saranno più probabili piogge diffuse e locali rovesci, anche temporaleschi sulle Orobie e sulle Prealpi orientali. Condizioni quindi in progressivo peggioramento su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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