Saronnese

ORIGGIO – Una nuvola di colori pronta a invadere l’area fiera: sabato 2 maggio torna la Color walk con un pomeriggio che unisce corsa, musica e festa per tutte le età. L’appuntamento è fissato in via Marconi con ritrovo alle 15 e partenza della color run subito dopo, seguita dal rientro in fiera e dalla “mega color party”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la consulta giovanile di Origgio e Scalmanati propone una formula semplice e coinvolgente: vestirsi di bianco e lasciarsi travolgere dai colori lungo il percorso, tra musica, animazione e momenti di condivisione. A rendere l’evento ancora più attrattivo ci saranno dj set, area food e spazi dedicati al pubblico per proseguire la festa anche dopo la camminata.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per i minorenni è previsto l’obbligo di accompagnamento da parte di un adulto oppure la consegna di un modulo firmato. Un aspetto organizzativo pensato per garantire sicurezza senza rinunciare al divertimento.

L’obiettivo è chiaro: creare un momento di aggregazione per i giovani e per le famiglie, valorizzando uno degli appuntamenti più attesi della fiera di Origgio. Dopo la corsa, la festa continuerà con la color party, cuore musicale dell’evento, pensata per trasformare il pomeriggio in una vera esperienza collettiva.

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