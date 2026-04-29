Lombardia

MILANO – L’ufficio di presidenza del consiglio regionale della Lombardia ha deliberato un sostegno economico a favore della 35° coppa dei Tre Laghi – Varese Campo dei Fiori, storica manifestazione automobilistica in programma quest’anno dal 3 al 5 luglio: ad annunciarlo è il vice presidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino.

“Si tratta – spiega Cosentino – di una rievocazione di grande prestigio, nata nel 1931 e oggi affermata a livello internazionale come gara di regolarità per auto storiche, capace di coniugare sport, cultura e valorizzazione del territorio. Un vero e proprio museo dinamico itinerante che attraversa oltre 300 chilometri e coinvolge circa 50 località del medio e alto Varesotto”.

“Questa iniziativa rappresenta un’importante leva di promozione turistica e culturale – aggiunge il vice presidente del consiglio regionale – perché valorizza il patrimonio paesaggistico della ‘Terra dei Laghi’ e sostiene concretamente le attività economiche locali, dalle strutture ricettive alla ristorazione, generando un significativo indotto per il territorio”.

“Eventi come la coppa dei Tre Laghi – conclude Giacomo Cosentino – contribuiscono a preservare la memoria storica e l’identità industriale lombarda, legata alle eccellenze del motorismo, e allo stesso tempo offrono occasioni di aggregazione e visibilità per le comunità locali. Per questo il sostegno del Consiglio regionale è un segnale concreto di attenzione verso iniziative di alto valore culturale e sociale”.

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