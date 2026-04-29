Città

SARONNO – Il lungo consiglio comunale, poco più di 5 ore, per l’approvazione del bilancio consolidato e di alcune variazioni ha visto anche diverse espressioni colorite e vivaci. Se il culmine è stato lo sfogo della sindaca Ilaria Pagani sull’intervento di Lorenzo Azzi, non sono mancate le “frasi da ricordare” alcune pronte a diventare un meme.

GUAGLIANONE – Amministrazione? Un Airoldi in salsa Pagani

Pronta per diventare un meme sui social e, con ogni probabilità, per essere ripresa nei prossimi consigli comunali, l’immagine usata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone, che ha condensato in pochi secondi l’accusa all’Amministrazione di essere una pallida imitazione della precedente: “Abbiamo votato sempre contro l’amministrazione Airoldi, figurarsi se votiamo per la rigenerazione di quell’amministrazione semplicemente proposta in salsa Pagani”.

LOVATI – La maggioranza non “pettina bambole”

Dai banchi del Partito Democratico, il consigliere Angelo Lovati difende l’operato dell’amministrazione con un intervento diretto e genuino con tanto di citazione: “Si sta lavorando su altri temi, non siamo mica qui a pettinare le bambole, come diceva un esponente politico tempo fa, mio coscritto a cui sono particolarmente legato”.

SASSO – Sicurezza, Roma e i fondi mancanti

L’assessore Lucy Sasso, in replica al consigliere Amadio sul tema della sicurezza, sposta il confronto sul piano nazionale: “La materia della sicurezza è una materia prettamente statale e noi oggi abbiamo al governo Giorgia Meloni, che ha fatto diversi decreti sicurezza, investito milioni nei centri in Albania e agli enti locali ha dato zero”.

SASSO BIS – Pari opportunità e… braccia che cadono

L’assessore Lucy Sasso interviene anche sul tema delle pari opportunità con toni espliciti: “Rispetto al tema delle pari opportunità anche qua davvero mi cadono le braccia, non si possono tirare le pari opportunità dal giacchetto, sono un tema serio”. Un passaggio che evidenzia irritazione per l’uso strumentale del tema e rivendica la necessità di un approccio più strutturato.

AMADIO – Il tempo, la regola e la “censura”

Il confronto si accende quando il consigliere Amadio prende la parola e chiede di avere 10 minuti, come i capigruppo, come avvenuto durante il dibattito sul bilancio di previsione. Quando il presidente Francesco Licata spiega che non è possibile, la reazione è immediata: “Mi sta censurando… non posso parlare per 10 minuti, visto che non sono stato avvisato?”. Da qui la contestazione si allarga, con il consigliere che parla di disparità di trattamento e richiama anche l’esclusione da Saronno Sette.

LICATA – Il richiamo all’ordine senza giri di parole

Nel momento più teso interviene il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che interrompe lo scambio e richiama formalmente l’aula: “Consigliere Azzi, la richiamo formalmente: sta parlando il sindaco… non le permetto di dire chi se ne frega quando parla il sindaco, la richiamo. Al prossimo richiamo esce”.

CATTANEO – Il richiamo alle urne

Humor british per il vicesindaco e assessore al bilancio Mattia Cattaneo, che inizia la sua replica all’insegna dell’understatement: “Vorrei ricordare che nel 2025 non è che non è successo niente: è successo che gli elettori si sono espressi in modo democratico. Poi il voto può piacere o non piacere, ma ci sono state delle elezioni che hanno decretato la vittoria della sindaca Pagani e in democrazia le elezioni non sono un fatto irrilevante”.

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