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SARONNO – In un’epoca dominata da messaggi digitali rapidi, spesso anonimi e superficiali, c’è chi scommette sul valore del tempo, dell’ascolto e della parola condivisa “faccia a faccia”. L’associazione “L’Isola che non c’è Aps” di via Biffi lancia una nuova sfida culturale e sociale: un ciclo di incontri-dibattito intitolato “Filosofie del quotidiano“, nato per trasformare le grandi domande dell’esistenza in un confronto aperto e accessibile a tutti.

L’iniziativa recupera un progetto di successo di alcuni anni fa, ma con una veste rinnovata. Se in passato il punto di partenza erano i libri, i film o le teorie dei grandi pensatori, questa volta il taglio sarà decisamente più “esperienziale”. L’obiettivo non è tenere una lezione accademica, ma creare uno spazio dove il vissuto personale diventi protagonista. Un luogo dove ognuno possa rapportarsi a temi profondi partendo dalla propria quotidianità e dalle proprie emozioni.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio, alle 17, nella sede dell’associazione (via Biffi 5, Saronno). Il tema scelto per rompere il ghiaccio è quello che gli organizzatori definiscono “il tema dei temi”: il senso della vita. Coordinato da Giuseppe Uboldi, l’incontro cercherà di stimolare la riflessione su interrogativi che toccano chiunque: è possibile vivere senza scopi o ideali? Chi attribuisce valore alla nostra esistenza? Quali sono le motivazioni che orientano i nostri passi tra ottimismo e pessimismo?

Per facilitare il dialogo, una settimana prima di ogni incontro verrà diffusa una scheda con le tracce della discussione. Un coordinatore avrà il compito di mantenere il dibattito nel solco del tema proposto, garantendo a ciascuno la massima libertà di espressione o di semplice ascolto. L’idea di fondo è rispondere a quel bisogno, sempre più urgente, di confronto autentico che la società moderna sembra aver delegato agli schermi degli smartphone.

In base al gradimento del pubblico, il calendario proseguirà con temi altrettanto stimolanti: dal rapporto con gli animali al pacifismo, dalla solitudine nell’era dei social media fino alla ricerca della propria identità.

Accanto ai momenti di riflessione, l’associazione propone anche un’uscita culturale di rilievo. Per sabato 9 maggio è prevista una visita alla Fondazione Pistoletto (Città dell’Arte) a Biella. C’è tempo fino al 30 aprile per confermare la propria partecipazione e prenotare gli ultimi posti disponibili, segnalando anche l’eventuale disponibilità di posti auto per agevolare lo spostamento del gruppo.

(foto d’archivio)

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