Città

SARONNO – Arriva la prima edizione di Saronno Sound Fest: un weekend interamente dedicato alla musica dal vivo, birra artigianale e street food. L’appuntamento è previsto al Parco dell’ex seminario, in via Varese 159, per venerdì primo maggio, dalle 18 all’1, sabato 2 maggio dalle 18 al primo e domenica 3 maggio dalle 16 alle 22 ed è stato organizzato dal Comune di Saronno.

La proposta artistica è ricca e varia: venerdì aspettano May One, i Lily and the Valley, gli SkaBomber e i Circus Punk; il sabato è tutto dedicato a Max Mania, band di tributo a Max Pezzali. L’appuntamento musicale si rinnova domenica: tocca a Le stanze della musica, orchestra nata dalla scuola di musica di Saronno.

Non mancherà goloso street food: autentici arrosticini abruzzesi, frittura di pesce e altre specialità, il classico come hamburger e patatine (anche veg) e, visto che c’è sempre posto per il dolce, waffle, crêpes e frutta col cioccolato. Grande spazio dedicato anche alla birra artigianale, di diversi gradazioni e generi.

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