Cronaca

SARONNO – Furto degenerato in rapina in orario mattutino, qualche giorno fa, al supermercato Carrefour di piazza Libertà. Un uomo di 34 anni, egiziano residente regolarmente nel comprensorio, ha cercato di uscire senza pagare con alcuni prodotti per un valore di circa 40 euro.

Bloccato da una responsabile del punto vendita, l’uomo l’ha spintonata riuscendo a fuggire, perdendo però quasi tutta la merce. La situazione si è così aggravata, trasformando il furto in rapina. La responsabile si è messa all’inseguimento e ha incrociato il comandante della polizia locale Claudio Borsani, impegnato poco distante. Grazie anche alle indicazioni di alcuni passanti, l’uomo è stato rintracciato poco dopo in un bar del centro.

Inizialmente ha cercato di negare ogni responsabilità, ma è stato smascherato da una confezione di shampoo trovata sotto la sedia. È stato quindi denunciato per rapina dalla polizia locale.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri nell’area antistante il supermercato Carrefour in centro città)

29042026