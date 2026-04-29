Città

SARONNO – Un bilancio da circa 100 milioni, un risultato positivo e un anno segnato da tre amministrazioni: sono i punti centrali della relazione dell’assessore al bilancio Mattia Cattaneo presentata in consiglio comunale.

Nel dettaglio, il consuntivo 2025 evidenzia entrate complessive per circa 100 milioni di euro. Tra le principali voci: entrate correnti per oltre 25 milioni, trasferimenti per 6,2 milioni ed entrate in conto capitale per 18,8 milioni. “Ho rappresentato in maniera molto sintetica i numeri del bilancio”, ha spiegato l’assessore, sottolineando come una parte rilevante sia costituita dalle “partite di giro”, cioè somme che trovano corrispondenza identica anche nelle uscite e che quindi non incidono sul risultato finale.

Sul fronte delle spese, le cifre più consistenti riguardano la gestione corrente, con circa 46 milioni, e gli investimenti, con circa 37 milioni. Tra le missioni più rilevanti emergono i servizi istituzionali e di gestione (oltre 43 milioni), le politiche sociali (quasi 13 milioni) e l’istruzione (circa 9 milioni). “Sono queste le voci che determinano in modo principale l’azione dell’ente” ha rimarcato Cattaneo.

Il risultato di amministrazione complessivo è pari a 21 milioni di euro, ma la parte effettivamente disponibile è molto più contenuta: circa 1,6 milioni. La quota più consistente è accantonata, in gran parte per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, che supera i 10 milioni.

Tra le leve utilizzate nel corso dell’anno c’è anche l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, pari a circa 6,8 milioni di euro. Si tratta di risorse già accantonate negli anni precedenti e reimpiegate per sostenere attività e interventi dell’ente. “È uno strumento importante, ma condizionato dai vincoli presenti nel risultato complessivo” ha spiegato l’assessore, evidenziando come gran parte delle risorse resti comunque destinata o accantonata.

L’assessore ha proposto anche una lettura “aziendale” del bilancio: i ricavi si attestano a circa 45,8 milioni, i costi a 43 milioni, con una differenza positiva di circa 2,7 milioni. A questi si aggiungono proventi finanziari e straordinari che portano il risultato prima delle imposte a poco più di 4,2 milioni.

Un elemento centrale della relazione riguarda il contesto: il 2025 è stato definito “un anno molto particolare” per il susseguirsi di tre fasi amministrative, prima con l’amministrazione guidata da Augusto Airoldi, poi con il commissariamento e infine con la giunta della sindaca Ilaria Pagani. “Un anno sicuramente singolare nella storia dell’ente”, ha detto l’assessore.

In chiusura, il ringraziamento alla macchina comunale: “Mi sento di esprimere un ringraziamento agli uffici e a tutto il personale, che hanno lavorato in un contesto complesso riuscendo a seguire le scelte dell’amministrazione e a raggiungere gli obiettivi indicati”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09