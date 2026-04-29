Città

SARONNO – Un momento di profonda commozione e riconoscimento istituzionale ha segnato l’ultima assemblea generale dei soci dell’associazione “Sicilia a Saronno“. Il sodalizio, punto di riferimento culturale per la comunità, ha scelto di rendere omaggio a una delle sue figure più rappresentative: l’avvocato Corrado Belfiore.

La scorsa settimana, a margine dell’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo e previsionale, l’assemblea ha deliberato, su proposta del consiglio direttivo, la nomina dell’avvocato Belfiore a presidente onorario. La decisione è stata accolta con una manifestazione di profonda stima e sincera gratitudine per l’impegno profuso negli anni.

Socio fondatore dell’associazione, Belfiore ne è stato “presidente illuminato” per due mandati, guidando la crescita del sodalizio con visione e carisma. Successivamente, ha ricoperto con dedizione il ruolo di vicepresidente, mettendo sempre a disposizione tempo, passione e competenza, elementi che sono stati determinanti nel dare prestigio e valore al legame tra la cultura siciliana e il territorio saronnese.

Un capitolo particolarmente toccante si è scritto nella mattinata del 21 aprile: in occasione del suo compleanno, una delegazione del direttivo, accompagnata da alcuni soci, si è recata a sorpresa all’abitazione dell’avvocato per porgergli gli auguri e consegnargli ufficialmente la pergamena che attesta la prestigiosa nomina. Il gesto è stato accolto con grande emozione dal neo presidente onorario, che ha espresso la sua più profonda gratitudine per l’affetto dimostrato.

Con il passaggio di Belfiore alla carica onoraria, l’associazione ha annunciato che alla carica di vicepresidente subentra il consigliere Giacomo Cavarretta. A lui e al presidente onorario vanno i migliori auguri e il sostegno di tutta l’associazione Sicilia a Saronno, pronta a proseguire le proprie attività nel solco dell’eccellenza e della tradizione.

(foto dell’evento)

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