Groane

SOLARO – Asst Rhodense ha comunicato all’amministrazione comunale di Solaro l’intenzione di risolvere anticipatamente la convenzione per l’utilizzo degli spazi di Casa Brollo in piazza Grandi per l’organizzazione di un Ambulatorio Medico Temporaneo. Come previsto dai termini della convenzione, Asst Rhodense ha provveduto ad inviare la comunicazione di rescissione anticipata con un preavviso di almeno 30 giorni. L’Amt cesserà i suoi servizi il 21 maggio, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 31 agosto. Fino a quella data sarà possibile continuare a prenotare le visite contattando il numero 3312626495 il lunedì ed il mercoledì dalle 10 alle 12 ed il venerdì dalle 13.30 alle 15.30. Allo stesso numero saranno fornite informazioni sui servizi della Casa di Comunità di Garbagnate.

La richiesta di risoluzione anticipata da parte di Asst Rhodense è stata motivata infatti con l’attivazione della Casa di Comunità di Garbagnate Milanese, ove è operativo un Ambulatorio Medico Territoriale con un medico sempre presente cinque giorni a settimana dalle 8 alle 20 con accesso senza appuntamento. Per i pazienti fragili e/o non trasportabili è possibile usufruire del servizio di Unità di Continuità Assistenziale, che potrà programmare visite domiciliari.

La nuova Casa di Comunità di Garbagnate Milanese è attiva dal 26 marzo e si trova in via Per Cesate 62. Si occupa dei seguenti servizi: punto unico di accesso (Pua), centro unico di prenotazione (Cup), scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale, Ambulatorio Medico Territoriale, Ambulatorio Infermieristico, Punto prelievi, Vaccinazioni, Servizi per la salute mentale e le dipendenze, Sportello ascolto psicologico e Consultorio familiare. L’apertura dell’Ambulatorio di 12 ore al giorno permette l’accesso anche ai lavoratori senza prenotazione. Qui tutte le informazioni sui servizi

“Come Amministrazione Comunale – spiega Christian Caronno, assessore alle Politiche della Salute – abbiamo impegnato tempo, spazi e risorse per l’organizzazione dell’Amt di Villaggio Brollo e siamo consapevoli che per tutto il periodo di apertura ha aiutato molti residenti. Purtroppo le scelte logistiche di Asst Rhodense ora vanno in un’altra direzione. La disponibilità di un Ambulatorio Medico aperto 12 ore al giorno, cinque giorni a settimana, in via Per Cesate a Garbagnate, va considerata come una risorsa per il territorio. Naturalmente avremmo preferito mantenere il servizio a Villaggio Brollo ed anche per questo abbiamo deciso di confermare l’allestimento e continuare a chiedere l’invio di nuovi medici sul territorio da parte dell’azienda sanitaria, oltre che tenere gli spazi a disposizione per servizi di natura sanitaria. Ci teniamo in quest’occasione a ringraziare il dottor Lorenzo Muddolon e la dottoressa Cristina Meloni per la disponibilità e la cura con la quale hanno assistito numerosissimi pazienti, così come la volontaria Giovanna Pranio che ha gestito le prenotazioni per tutto questo periodo. Convinti che la sanità debba essere locale per essere efficacie, continueremo con la stessa determinazione le nostre interlocuzioni con l’ente di competenza Asst Rhodense per avere al più presto nuovi medici destinati sul territorio di Solaro per ristabilire una situazione assistenziale messa in difficoltà dall’enorme crisi che sta coinvolgendo tutta la Lombardia”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09