Città

SARONNO – Una nota pacata ma forte perchè “serve fare chiarezza”. L’ex vicesindaco e assessore alla Cultura dell’Amministrazione Airoldi, Laura Succi, replica con franchezza alla nota di Tu@Saronno sul concertone del Primo Maggio.

Ecco il testo integrale.

Leggo nei comunicati di Tu@ un forte desiderio di prendere le distanze da quanto fatto in precedenza. Lo accolgo come uno stimolo utile per chiarire il mio pensiero, con l’obiettivo di aprire un confronto positivo e arricchire il dibattito. Si parla di “combinare in maniera efficace cultura e intrattenimento, che negli ultimi anni sarebbero stati divergenti”.

Su questo punto credo serva fare chiarezza.

La cultura è conoscenza. Può riguardare qualsiasi ambito: dal vino ai frattali, dalle percussioni all’intelligenza artificiale. Ma non ogni attività piacevole produce conoscenza. Bere un bicchiere di vino non significa automaticamente capire come viene prodotto o da quale territorio provenga. Allo stesso modo, ballare o partecipare a un evento non implica maggiore consapevolezza delle alterazioni del battito cardiaco e delle leggi dell’acustica.

Sono attività legittime e importanti? Certamente sì. Ma è utile distinguerle.

Quando un’esperienza, oltre a essere piacevole, offre strumenti per comprendere meglio ciò che si fa e il contesto in cui si vive, allora si entra anche nel campo della cultura. Altrimenti si resta nell’intrattenimento: altrettanto legittimo, ma diverso.

D’altra parte, la cultura non coincide sempre con il divertimento. Richiede anche impegno e fatica. Tuttavia, proprio questa fatica aumenta la qualità dell’esperienza: conoscere la musica e saperla leggere permette di apprezzare di più un concerto; comprendere il linguaggio del cinema consente di cogliere dettagli che altrimenti sfuggono.

Cultura e intrattenimento non sono divergenti, né mai sono stati presentati come tali. Sono attività umane differenti che, a volte, nei momenti più riusciti, possono correre insieme. In quei casi, al termine di un evento, può emergere una domanda: cosa ha lasciato alle persone presenti che prima non avevano?

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