Comasco

TURATE – Un’occasione per imparare divertendosi sarà proposta giovedì 1 maggio alla Fiera del Fiore di Turate, dove è in programma “Soccorritopoli, giocando s’impara”, un’attività educativa organizzata da Croce Azzurra odv e rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli ai temi del primo soccorso e della sicurezza domestica, attraverso un’esperienza pratica e accessibile.

Nel corso della giornata, i partecipanti potranno apprendere come comportarsi in caso di piccoli incidenti domestici, acquisire le basi per contattare correttamente il numero unico di emergenza 112 e conoscere da vicino un’ambulanza, superando eventuali timori grazie a un approccio guidato e rassicurante. L’attività si svolgerà in due turni, alle 10:30 e alle 15:00, per consentire una partecipazione più ampia.

L’iniziativa è gratuita e aperta alle famiglie, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria attraverso il sito. L’appuntamento si inserisce nel programma della Fiera del Fiore, manifestazione tradizionale che ogni anno richiama visitatori e famiglie, arricchendo l’offerta con momenti formativi pensati per i più giovani.

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