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VENEGONO SUPERIORE – Un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla formazione sul campo per la protezione civile, con una vasta esercitazione provinciale ospitata a Venegono Superiore e incentrata sull’uso di motopompe e motoseghe in caso di emergenze idrogeologiche. L’eventi si è tenuto nei giorni scorsi ed all’iniziativa hanno partecipato undici Comuni con i rispettivi gruppi comunali di protezione civile, insieme alla Croce Rossa di Varese, al gruppo cinofilo Tequila di Busto Arsizio e ai gruppi alpini, per un’attività congiunta finalizzata a testare procedure e capacità operative in scenari di emergenza.

L’esercitazione si è svolta alla presenza del sindaco di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, e del coordinatore comunale Mauro Neri, insieme a numerosi volontari impegnati nelle operazioni.

Un momento che ha messo in evidenza il ruolo della rete dei volontari, considerati elementi fondamentali nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio, attraverso attività di addestramento e collaborazione tra realtà diverse. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione di sensibilizzazione verso la cittadinanza attiva e il valore della prevenzione, con i volontari definiti vere e proprie “sentinelle” del territorio.

(foto: il sindaco venegonese Lorenzin si congratuale coi volontari)

29042026