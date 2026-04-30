SARONNO – SARONNESE Possibili disagi al servizio idrico nella giornata di venerdì 1 maggio per uno sciopero generale: la comunicazione arriva da Alfa Srl ed è stata rilanciata dal Comune di Gerenzano. Secondo quanto reso noto dalla società che gestisce la rete idrica anche a Saronno, lo sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Usi-Cit e potrebbe coinvolgere gli addetti del servizio idrico integrato per l’intera giornata.

Questo significa che alcune attività potrebbero subire rallentamenti o sospensioni, anche se al momento non sono indicati servizi specifici interessati. Non sono noti ulteriori dettagli su eventuali fasce orarie più critiche. La società precisa però che, durante lo sciopero, saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili per la sicurezza. Si tratta dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente, in particolare dalla legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L’erogazione dell’acqua e gli interventi urgenti dovrebbero quindi essere assicurati, nel rispetto delle regole fissate dalla normativa e dagli accordi applicativi.

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