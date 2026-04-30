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SARONNO – La regular season del campionaro di calcio d’Eccellenza ha emesso i suoi verdetti. Arconatese prima e promossa direttamente in serie D, un traguardo al quale ambiscono anche le squadre che si sono qualificate ai playoff, per le quali si annuncia d’altronde un lungo e faticoso percorso. Si inizia domenica con Caronnese-Fbc Saronno allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. I rossoblù di casa (terzi) giocano contro il Fbc Saronno (quarto): hanno dunque il vantaggio del campo: si gioca con partita secca, in caso di parità passa la meglio classificata. Intanto la Solbiatese (seconda) attende di conoscere la sua avversari, che affronterà domenica 10 maggio con analoghe modalità: partita secca, a Solbiate Arno, in caso di parità sarà la Solbiatese ad aggiundicarsi i playoff del girone. Che d’altra parte non comportano la promozione ma aprono la porta alla fase successiva, gli Spareggi nazionali.

La vincente del gruppo Lombardia A quest’annno affronta la vincente del gruppo Piemonte Valle d’Aosta B, con gare di andata e ritorno dal 24 maggio ed il 31 maggio. Nell’Eccellenza piemontese manca ancora all’appello l’ultima giornata, che si disputa fra sabato 2 maggio e domenica 3 maggio, unica certezza è il primo posto e la matematica promozione in serie D dell’Alessandria. Ai playoff dovrebbero accedere Fossano, Cuneo, Albese e Giovanile Centallo.

Si andrà poi al momento decisivo, La vincente affronterà poi il 7 e 14 giugno la migliore dell’altra lato del tabellone, nel quale confluiscono le squadre dell’est della Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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