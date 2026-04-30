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CASTIGLIONE OLONA – Una giornata dedicata a conoscere da vicino il ruolo dei pompieri con tanti giochi e un attestato di “Pompiere per un giorno”. Si tratta dell’omonimo evento promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione, in collaborazione con l’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Varese.

L’iniziativa si terrà domenica 3 maggio, dalle 10.30 alle 17, al castello di Monteruzzo in via G. Marconi, 1. Attraverso un percorso ludico e divertente, i piccoli partecipanti potranno conoscere da vicino il mestiere del Vigile del Fuoco e prendere coscienza del valore della prevenzione. Durante la giornata, i bambini avranno la possibilità di partecipare a diverse attività pratiche, tra cui: un percorso ginnico con ostacoli simile a quello utilizzato nei veri interventi, lo spegnimento simulato di piccoli incendi con lance ad acqua, una prova di salita e discesa su strutture attrezzate in sicurezza, l’attraversamento di tunnel e percorsi di evacuazione, una dimostrazione e utilizzo di alcune attrezzature dei Vigili del Fuoco, delle simulazioni di soccorso e prove di lavoro di squadra inoltre i bambini potranno indossare il casco dei Vigili del Fuoco e altri dispositivi di protezione e conoscere da vicino le attrezzature e i mezzi utilizzati durante gli interventi.

Un’esperienza unica che prevede, al termine del percorso, la consegna a tutti i bambini del diploma di “Pompiere per un giorno”. Saranno presenti anche i volontari della Protezione Civile, con attività dedicate ai più piccoli e con stand informativi per illustrare le preziose operazioni svolte quotidianamente a favore della comunità. Sarà l’occasione perfetta per chiunque desideri iscriversi all’associazione. Inoltre, il gruppo Alpini della sezione di Castiglione Olona curerà lo stand gastronomico, offrendo ristoro a tutti i partecipanti durante l’arco della giornata.

Ad arricchire l’evento, dalle 15.30, ci sarà anche una sorpresa speciale a quattro zampe: un dolcissimo cane esperto in pet therapy, pronto a farsi coccolare e a regalare momenti di pura gioia e tenerezza a tutti i bambini presenti. L’attività sarà realizzata in collaborazione con il gruppo “Ricci senza Spine” di Castiglione Olona.

La giornata si concluderà in un clima di convivialità e condivisione, con una merenda offerta a tutti i bambini. Ricordiamo inoltre che fino alle 18 in centro storico saranno presenti anche le bancarelle della Fiera del Cardinale.

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