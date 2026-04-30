Saronnese

CISLAGO – Un percorso educativo per conoscere e valorizzare il territorio: si è svolto nei giorni scorsi alla scuola primaria Mazzini il progetto “Alla scoperta del Bosco del Rugareto”, realizzato in collaborazione con l’associazione 5 Cascine Running Cislago.

Protagonisti gli alunni delle classi seconde, che guidati da Luigi Landoni e dai volontari hanno approfondito temi legati al bosco, dalle coltivazioni alla flora e alla fauna che caratterizzano l’area del Rugareto. Un’esperienza pensata per avvicinare i più giovani all’ambiente attraverso attività pratiche e momenti di confronto.

Coinvolte anche le classi prime, che hanno partecipato a un incontro dedicato al mondo delle api, grazie all’intervento dell’apicoltrice Veronica Scorza. Gli studenti hanno scoperto il ruolo fondamentale di questi insetti per l’ecosistema e la biodiversità. L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione ambientale promosso sul territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza della tutela dell’ambiente e della conoscenza delle risorse naturali locali. Un ringraziamento è stato rivolto ai volontari e agli esperti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, rendendo possibile un’esperienza formativa e coinvolgente per gli studenti.

30042026