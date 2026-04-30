Cogliate

COGLIATE – C’è anche un po’ di Cogliate nel nuovo “Il diavolo veste Prada 2”, atteso sequel del film del 2006 in uscita nelle sale da ieri, mercoledì 29 aprile. Tra i protagonisti della pellicola, che vede un cast internazionale con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, compare infatti “Pasticcino”, cane da… Cogliate. Si tratta di un barbone gigante di proprietà di Chiara Trovò, veterinaria del Bao Miao Village di via Vittorio Veneto. La partecipazione nasce da una collaborazione con la produzione cinematografica, che ha selezionato proprio Pasticcino per una scena girata a Milano, in via Monte Napoleone.

Prima delle riprese, il cane è stato sottoposto a diverse prove di simulazione sul set, fino alla scelta definitiva. Durante i giorni di lavorazione veniva accompagnato direttamente da Cogliate a Milano e riportato al centro al termine delle riprese. Dalla struttura spiegano che non è la prima esperienza con il mondo del cinema, ma questa volta il coinvolgimento ha riguardato direttamente uno degli animali del centro.

(foto da Instagram)

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