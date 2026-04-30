SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 29 aprile, spiccano momenti di tensione in consiglio comunale, episodi di cronaca legati a un tentato furto e aggiornamenti su eventi e progetti locali. Non mancano anche interventi nel dibattito politico e iniziative per il tempo libero.

Ancora scintille in consiglio comunale, dove la sindaca ha perso la pazienza durante un intervento, innescato da un commento rivolto all’assessore Fabris, dando vita a un acceso confronto in aula.

Un uomo è stato denunciato dopo aver tentato un furto al Carrefour: l’episodio si è trasformato in una rapina impropria quando ha cercato di guadagnarsi la fuga.

Proseguono i preparativi per la riqualificazione di Cascina Paiosa, destinata a diventare una nuova porta verde cittadina: l’inaugurazione è prevista per la metà di maggio.

Nel dibattito politico, Succi interviene per replicare alle posizioni di Tu, sottolineando la necessità di chiarezza sui temi legati a cultura e intrattenimento.

Nel fine settimana arriva il Saronno Sound Fest, con musica dal vivo, birra artigianale e street food, pronto ad animare la città con un ricco programma.