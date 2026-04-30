I più letti di ieri: tensioni in consiglio, tentato furto e nuovi eventi in città
30 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 29 aprile, spiccano momenti di tensione in consiglio comunale, episodi di cronaca legati a un tentato furto e aggiornamenti su eventi e progetti locali. Non mancano anche interventi nel dibattito politico e iniziative per il tempo libero.
Ancora scintille in consiglio comunale, dove la sindaca ha perso la pazienza durante un intervento, innescato da un commento rivolto all’assessore Fabris, dando vita a un acceso confronto in aula.
Ancora bagarre in consiglio: stavolta a sbottare è la sindaca per… un complimento di Azzi a Fabris
Un uomo è stato denunciato dopo aver tentato un furto al Carrefour: l’episodio si è trasformato in una rapina impropria quando ha cercato di guadagnarsi la fuga.
Proseguono i preparativi per la riqualificazione di Cascina Paiosa, destinata a diventare una nuova porta verde cittadina: l’inaugurazione è prevista per la metà di maggio.
Cascina Paiosa, nuova porta verde di Saronno: inaugurazione a metà maggio
Nel dibattito politico, Succi interviene per replicare alle posizioni di Tu, sottolineando la necessità di chiarezza sui temi legati a cultura e intrattenimento.
Succi replica a Tu@: “Cultura e intrattenimento, bisogna essere chiari”
Nel fine settimana arriva il Saronno Sound Fest, con musica dal vivo, birra artigianale e street food, pronto ad animare la città con un ricco programma.
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