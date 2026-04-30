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Ideato da PLAN Edizioni e organizzato da PEAKTIME, il Cooking Quiz alla sua 10^ edizione ha registrato numeri da record: oltre 36.000 studenti e 122 scuole coinvolte nel road show didattico che, da gennaio ad aprile, ha animato l’anno scolastico delle classi terze e quarte degli Istituti Alberghieri d’Italia.

Il percorso si è articolato in due fasi: una prima parte teorica, con approfondimenti e masterclass, e una seconda fase dedicata alla verifica delle competenze, resa dinamica e coinvolgente grazie alla modalità “quiz game”. Durante il progetto sono stati affrontati anche temi di grande attualità, come l’educazione alimentare, la valorizzazione delle eccellenze locali, la lotta allo spreco alimentare e il corretto smaltimento degli imballaggi. Un contributo fondamentale è arrivato dai docenti e dagli chef di ALMA – la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, della N.I.C. Nazionale Italiana Cuochi e della F.I.C Federazione Italiana Cuochi, con il coordinamento dei formatori Alvin Crescini e Daniela Rinaldi.

Dopo mesi di sfide coinvolgenti, la decima edizione — la più grande di sempre — si distingue per un respiro sempre più internazionale. Accanto agli istituti alberghieri italiani, infatti, hanno partecipato scuole provenienti da Lituania, Croazia, Francia, Ucraina, Spagna, Belgio e Grecia, trasformando il progetto in un vero crocevia di culture culinarie europee.

Dalla provincia di Varese vola in finale l’Istituto De Filippi di Varese dopo mesi di sfide e prove superate con successo hanno conquistato un posto nella Finalissima di Parma. Un risultato che premia il lavoro svolto e la determinazione delle studentesse e degli studenti coinvolti.

A fare da palcoscenico alla finale sarà Parma, prima città italiana inserita nel network UNESCO Creative Cities of Gastronomy nel 2015. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, promotrice del brand Parma Food Valley, l’evento valorizzerà le sei filiere d’eccellenza del territorio: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta, pomodoro, latte e alici. Gli studenti avranno così l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva, tra gusto e conoscenza, attraverso visite alle filiere simbolo del Made in Italy agroalimentare.

La Finale Internazionale, in programma il 6 maggio, si preannuncia come un evento di grande partecipazione e coinvolgimento, atteso da migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Saranno presenti anche le delegazioni delle scuole europee, che avranno l’opportunità di scoprire da vicino la Food Valley, approfondendone gli aspetti formativi e culturali.

Le classi vincitrici si aggiudicheranno una giornata di alta formazione presso ALMA e un viaggio in Grecia grazie alla collaborazione con Superfast Ferries e Anek Lines Italia, previsto tra ottobre e novembre 2026.

“Siamo estremamente soddisfatti del percorso realizzato in questa decima edizione, che ha visto una partecipazione straordinaria e un crescente coinvolgimento internazionale,” dichiara Michele Casali, CEO di PLAN e promotore del Cooking Quiz. “La Finale di Parma rappresenta non solo un momento di competizione, ma soprattutto un’occasione di incontro, crescita e condivisione tra giovani provenienti da tutta Europa. Ai ragazzi vogliamo dire di continuare a coltivare la passione, la curiosità e l’impegno: sono questi gli ingredienti fondamentali per costruire il loro futuro”.

“Per ALMA, sostenere il Cooking Quiz significa investire direttamente nel futuro dell’ospitalità. Questa decima edizione, con la sua apertura internazionale, conferma quanto sia fondamentale trasmettere ai giovani non solo la tecnica, ma anche la cultura e il valore delle nostre filiere d’eccellenza” afferma Alberto Figna, Presidente di ALMA – la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. “La finale di Parma celebra il talento e la curiosità, elementi che da sempre sono il cuore della nostra Scuola e della cultura gastronomica italiana.”

“Parma, prima città in Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento UNESCO per la gastronomia, è orgogliosa e onorata di accogliere studenti italiani e internazionali in occasione del Cooking Quiz – dichiara Alessandra Foppiano portavoce di Parma Food Valley – Questo evento rappresenta un’opportunità unica per far conoscere da vicino le eccellenze del nostro territorio, le filiere produttive che ne custodiscono autenticità e qualità, e quel “saper fare” che da sempre contraddistingue la nostra comunità.

Un patrimonio che vive grazie alla sinergia tra il sistema produttivo locale e le sapienti mani dei cuochi di oggi e di domani, veri ambasciatori di una tradizione che si rinnova nel tempo. È proprio attraverso il loro talento e la loro passione che la Parma Food Valley continua a raccontarsi e a farsi conoscere nel mondo, portando con sé valori di cultura, sostenibilità e innovazione ai giovani!

Il progetto può inoltre contare sul supporto di numerosi partner di prestigio, che hanno fornito materiali didattici e professionali alle scuole, confermando il loro impegno nella formazione delle nuove generazioni del settore enogastronomico. Tra questi: Assogi, Ballarini, Consorzio Nazionale Biorepack, Coal, Consorzio di Tutela Soave, Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio per la tutela del Pecorino Romano, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Consorzio della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Prosciutto di Parma, CONOE Consorzio Nazionale di Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, Ferron Antica e Rinomata Riseria, Gest.Cooper, Molino Spadoni, Montasio DOP, Olio Garda DOP, Orogel, TreValli-Cooperlat e Zwilling. Partner della finale: UNIEAT e Vini di Parma.

Il Cooking Quiz è patrocinato da Confartigianato Alimentazione, CNA AgroAlimentare e Coldiretti.