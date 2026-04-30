Saronnese

GERENZANO – Il tessuto sociale di Gerenzano conferma la propria vocazione al sostegno del prossimo attraverso una serie di mobilitazioni collettive che hanno recentemente generato un importante fondo economico destinato a scopi benefici. La risposta della cittadinanza alle sollecitazioni del consiglio per gli affari economici e dell’oratorio locale si è tradotta in una cifra complessiva che supera i 3.600 euro, frutto di iniziative legate a ricorrenze popolari e progetti di ampio respiro.

Il bilancio delle attività più recenti evidenzia come la partecipazione sia stata trasversale, unendo generazioni diverse intorno a piccoli gesti di condivisione. Una parte significativa dei fondi, pari a oltre 2.100 euro, è confluita verso la sfera dei progetti religiosi e missionari. Tra questi spicca l’impegno a distanza verso i sacerdoti “Fidei Donum” attivi a Cuba, oltre ai contributi versati per la Terra Santa e ai proventi derivanti dalle attività quaresimali condotte tra scuola e catechismo.

Parallelamente, le celebrazioni civili e religiose degli ultimi mesi hanno funto da volano per la raccolta. Il momento conviviale dedicato alla festa del papà ha registrato l’adesione più cospicua con un apporto di 800 euro, seguito dalla distribuzione delle zeppole di San Giuseppe e delle mimose in occasione della festa della donna, che hanno permesso di accantonare rispettivamente circa 300 e 435 euro.

Questo dinamismo economico non rappresenta solo un elenco di cifre, ma testimonia la capacità del paese di trasformare la quotidianità in un supporto tangibile per le funzioni educative e caritatevoli del territorio. La generosità gerenzanese si conferma così un pilastro fondamentale, capace di guardare oltre i confini locali per sostenere realtà missionarie lontane, senza mai trascurare il valore della coesione interna e della crescita delle giovani generazioni.

(foto d’archivio)

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