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SARONNO – Giovedì 30 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni in prevalenza poco nuvolose, con la presenza di nubi sparse soprattutto nelle ore mattutine. Nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite più ampie dal pomeriggio, mentre in serata il cielo tenderà a risultare sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, anche se un peggioramento con piogge è atteso nella notte.

Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima che raggiungerà i 19°C e una minima di 12°C, garantendo un clima complessivamente gradevole durante le ore centrali della giornata. Da segnalare la presenza di venti tesi provenienti da Est, sia al mattino sia nel pomeriggio, che potranno rendere l’aria leggermente più fresca soprattutto nelle zone più esposte. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

In Lombardia la giornata sarà inizialmente segnata da una diffusa nuvolosità, in particolare sulle pianure occidentali e sulle aree pedemontane, con ampie schiarite attese dal tardo pomeriggio. Migliori condizioni sulle pianure orientali, mentre sulle zone alpine e prealpine il cielo resterà più coperto fino a sera, quando si assisterà a un generale rasserenamento su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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