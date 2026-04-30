Elezioni provinciali. Il cogliatese Di Paolo candidato con Brianza Rete Comune
30 Aprile 2026
COGLIATE / MONZA – Si svolgeranno il prossimo 24 maggio le elezioni per il rinnovo del consiglio Provinciale, elezioni di secondo livello, alle quali partecipano solo consiglieri comunali e sindaci dei Comuni della Provincia, come stabilito dalla riforma del 2014. Brianza Rete Comune, la formazione politica che in Provincia di Monza Brianza raccoglie i gruppi politici del centrosinistra e la tradizione civica che anima da sempre il territorio, presenta la sua squadra di candidati. Presente sarà anche il consigliere di Cogliate, Vincenzo di Paolo.
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