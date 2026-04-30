Groane

COGLIATE / MONZA – Si svolgeranno il prossimo 24 maggio le elezioni per il rinnovo del consiglio Provinciale, elezioni di secondo livello, alle quali partecipano solo consiglieri comunali e sindaci dei Comuni della Provincia, come stabilito dalla riforma del 2014. Brianza Rete Comune, la formazione politica che in Provincia di Monza Brianza raccoglie i gruppi politici del centrosinistra e la tradizione civica che anima da sempre il territorio, presenta la sua squadra di candidati. Presente sarà anche il consigliere di Cogliate, Vincenzo di Paolo.

“Una lista plurale e rappresentativa di tutto il territorio brianzolo, con esponenti delle diverse zone e delle aree politiche, con un giusto mix di rappresentanza di persone che potranno garantire l’esperienza maturata in questi anni e nuovi innesti di amministratori locali che si affacciano per la prima volta sul campo provinciale. Una rappresentanza e un’attenzione per tutti i Comuni, da quelli più piccoli fino al capoluogo” spiegano i referenti della coalizione.

“Brianza Rete Comune anche in occasione di questo rinnovo conferma la sua presenza forte di un consolidato programma per il territorio e della capacità di unire gli amministratori locali che condividono temi, valori, impostazioni e un approccio pragmatico alle questioni che riguardano la vita delle comunità cittadine.”

“Dalla progettazione delle infrastrutture alla tutela del paesaggio e dei parchi, dai problemi sociosanitari alla necessità di proteggere il lavoro e la vocazione produttiva del nostro territorio, da qui parte l’impegno dei candidati che si mettono a disposizione dei consiglieri comunali e dei sindaci di tutti i 55 Comuni della nostra Provincia. Una Provincia che ha bisogno di essere sempre di più protagonista attiva e non passiva delle decisioni che riguardano il futuro della Brianza e delle persone che la vivono” sostengono i rappresentanti delle forze politiche che supportano il progetto.

La lista dei candidati che concorrono alle elezioni del 24 maggio è composta da Paola Bernasconi e Giulia Bonetti, consigliere comunali della città di Monza; Sara Dossola, sindaca di Lesmo; Laura Cesana, consigliera comunale di Villasanta; Stefania D’Asaro, consigliera comunale di Giussano; Vincenzo Di Paolo, consigliere di Cogliate e capogruppo uscente; dai consiglieri uscenti Francesco Facciuto, di Concorezzo, e Simone Sironi, sindaco di Agrate Brianza; Giuliano Soldà, consigliere comunale ed ex sindaco di Bovisio Masciago; Riccardo Sala, consigliere comunale di Muggiò; Renzo Useri, consigliere comunale di Aicurzio; Francesco Pasquali, consigliere comunale di Desio.