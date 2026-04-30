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SARONNO – Rissa con bastoni e spray urticante davanti al locale: il Questore dispone la chiusura per 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia di Stato di Varese al titolare di un bar cittadino dopo una serie di episodi ritenuti gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica. La decisione arriva al termine dell’attività istruttoria della divisione polizia amministrativa della Questura.

All’origine del procedimento c’è un intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno per una violenta rissa scoppiata all’esterno del locale. Per riportare la situazione sotto controllo sono state necessarie quattro pattuglie. Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati bastoni e spray urticante. Diversi i feriti, soccorsi con l’intervento di quattro mezzi del 118 e trasportati per le cure del caso.

Secondo quanto accertato, la lite sarebbe legata a dinamiche di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’intervento la titolare dell’attività avrebbe mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, riferendo di non aver visto quanto accaduto.

Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che il bar è un punto di ritrovo abituale di persone pluripregiudicate: in un precedente episodio, infatti, durante il transito davanti al locale di una pattuglia dei Carabinieri, alcuni avventori della zona, con precedenti penali, ingaggiavo cori offensivi in direzione dei militari e alla successiva richiesta dei documenti manifestavano insofferenza al controllo rendendo difficoltosa la loro identificazione.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore Carlo Mazza ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio per 15 giorni. Il provvedimento è finalizzato a prevenire nuovi episodi e a tutelare la sicurezza dei cittadini.

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