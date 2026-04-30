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SARONNO – Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso in codice verde dopo uno scontro tra auto e moto avvenuto ieri mattina, mercoledì 29 aprile, in via Amendola al rione Matteotti. Il giovane stava andando a scuola quando si è verificato l’incidente.

L’allarme è scattato alle 7,57 con l’attivazione dei soccorsi da parte di Areu. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos Uboldo, oltre alla polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti il 15enne, in sella alla moto, e un uomo di 64 anni alla guida dell’auto. Il ragazzo è stato valutato sul posto e trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese, con arrivo alle 8,42. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso ma visibilmente provato il conducente dell’auto, che si è fermato a prestare soccorso dopo l’urto.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale, che sta raccogliendo gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto successo.

(foto archivio)

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