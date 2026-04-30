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SARONNO – Un flash mob silenzioso in piazza Libertà per chiedere attenzione su quanto sta accadendo e lanciare un messaggio chiaro: “Non possiamo restare indifferenti”. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 30 aprile, alle 18, con un’iniziativa pubblica aperta a tutti.

Dopo i diversi flashmob degli scorsi mesi, i saronnesi si preparano a tornare in piazza con una nuova mobilitazione. Al centro i fatti avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì al largo di Creta alle navi della flotilla con una presa di posizione netta da parte dei promotori: “Bloccare la flotilla è un atto di pirateria. Intervenga l’Onu”.

L’iniziativa si svolgerà in forma silenziosa con l’obiettivo di offrire un momento di riflessione condivisa. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare per testimoniare vicinanza e attenzione alla situazione.

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