Softball

SARONNO – Sconfitta di misura ma segnali incoraggianti per la formazione di serie B del Saronno Softball, impegnata lo scorso fine settimana al Gurian Field di Malnate contro le Bulls Rescaldina. La squadra guidata da Maristella Perizzolo ha ceduto entrambe le partite con lo stesso punteggio, 7-6, al termine di due gare combattute e decise da episodi. Nonostante il doppio ko, la prestazione offerta dalle saronnesi è stata positiva, con la capacità di restare sempre in partita e mettere in difficoltà le avversarie.

Il gruppo, formato da un mix di giovanissime atlete provenienti dal vivaio del Saronno e da collaborazioni con Avigliana Rebels e Brescia Baseball, ha mostrato buone indicazioni sia sul piano del gioco sia su quello della crescita collettiva.

Un risultato che lascia spazio all’ottimismo per il prosieguo della stagione, con una squadra giovane ma già competitiva e in grado di affrontare avversarie più esperte con personalità.

(foto: Saronno softball schierato sul diamante di Malnate)

30042026