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ORIGGIO – Tre giorni di proposte ed eventi per tutta la famiglia e per i giovani per chiudere un’edizione da record della Fiera di Origgio, realizzata con la collaborazione del gruppo Gli Scalmanati. Da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio un programma ricco tra motori, musica, street food e momenti di festa pensati per tutte le età.

Si parte venerdì 1 maggio con le esibizioni “auto su due ruote”: alle 10,30 la prima, alle 11,30 la seconda e alle 13,30 la terza. Alle 12 apertura dei food truck, mentre alle 18 aprono gli ingressi della Zarro Night e alle 19 tornano i food truck. Gran finale dalle 21 con musica anni 90 e 2000

Sabato 2 maggio spazio ancora ai motori e al divertimento. Alle 10,30 e 11,30 le prime due esibizioni, alle 12 apertura della ristorazione e alle 13,30 la terza esibizione. Alle 14 raduno di macchine americane, alle 15 ritrovo per la partenza della color run per le strade di Origgio. Alle 16 rientro e via al mega color party in area fiera, in collaborazione con la consulta giovanile di Origgio. Nel pomeriggio ancora spettacolo con le esibizioni alle 17,30 e 18,30. Alle 19,30 riapre la ristorazione e alle 21 concerto tributo agli 883 “Lo strano percorso”.

Domenica 3 maggio chiusura con una giornata dedicata agli appassionati: dalle 10 raduno di macchine americane. A seguire esibizioni auto su due ruote alle 10,30, 11,30, 13,30, 15 e 17. Alle 12 apertura ristorazione e nuova apertura alle 19,30. Durante la giornata esposizioni, contest e premi per le migliori auto d’epoca e muscle car, stand e musica live. Gran finale alle 21 con la serata latina “Studio17”.

Un programma pensato per coinvolgere il pubblico dal mattino alla sera, tra spettacolo, convivialità e iniziative capaci di richiamare visitatori da tutto il territorio.

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