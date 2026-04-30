Cronaca

SARONNO / ROVELLO PORRO – Una segnalazione curiosa circolata sui social riporta l’attenzione sul parco del Lura. In un post pubblicato nel gruppo dedicato al territorio, un utente ha segnalato la scomparsa di due paletti dal nuovo ponte ciclopedonale tra Rovello Porro e Saronno, accompagnando la foto con un commento ironico: “A qualcuno servivano due paletti”.

Al momento si tratta di una segnalazione non ufficiale, ma l’episodio – se confermato – potrebbe rientrare tra i piccoli atti di vandalismo o danneggiamento che talvolta interessano le aree verdi e le infrastrutture pubbliche.

Il ponte in questione è stato inaugurato nella primavera del 2024 insieme alla nuova pista ciclopedonale lungo il torrente Lura, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del parco. L’opera rientra in un progetto più ampio che comprende percorsi ciclo-campestri, passerelle e azioni di miglioramento ambientale, con l’obiettivo di rendere più fruibile il territorio e valorizzare l’area naturale. Proprio per questo, eventuali danneggiamenti o sottrazioni di elementi, anche di piccole dimensioni, rischiano di compromettere la sicurezza e il decoro di strutture pensate per l’utilizzo pubblico.

Resta ora da capire se si sia trattato effettivamente di un furto o di un semplice danneggiamento, e se saranno effettuate verifiche da parte degli enti competenti.

(foto: i paletti…. mancanti)

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