Città

SARONNO – “Nel consiglio comunale di martedì sera si è discusso, tra le altre cose, del bilancio consuntivo 2025 e di una importante variazione al bilancio preventivo, alla luce dell’avanzo registrato. In sintesi: 100 milioni di euro di gestione nel bilancio, con 37 milioni destinati agli investimenti per la città e una variazione del valore di circa 6 milioni di euro”.

E’ la nota della lista civica Insieme Per Crescere che fa un’analisi dell’ultima seduta dell’assemblea cittadina.

L’assessore Mattia Cattaneo ha presentato con precisione e competenza i numeri, organizzandoli e spiegandoli in modo tale da mostrare come dietro le cifre del bilancio e della variazione ci fossero una direzione chiara e una visione di sviluppo per Saronno.

Non numeri astratti, ma risorse in larghissima parte destinate al decoro urbano e alle politiche sociali: manutenzioni di scuole, impianti sportivi, verde e altri edifici pubblici, sicurezza, servizi alla persona, inclusione. Al centro, in sintesi, la qualità della vita dei cittadini.

Le opposizioni hanno provato in un primo momento a sollevare obiezioni, ma il voto finale ha raccontato altro: nessun voto contrario alla variazione da 6 milioni di euro, solo voti favorevoli e astensioni. Un dato politico significativo, che dimostra che, di fronte a scelte frutto di un lavoro accurato e convinto, le contrapposizioni ideologiche possono lasciare finalmente spazio alla possibilità di trovarsi d’accordo sul bene dei cittadini.

Particolarmente importante per noi è, inoltre, il riconoscimento arrivato in questi mesi in modo unanime da tutto il consiglio (e martedì soprattutto dai consiglieri di Forza Italia) al lavoro dell’assessore Matteo Fabris. In aula è stato sottolineato il suo impegno competente e appassionato su servizi sociali e inclusione, in particolare in riferimento alle politiche per la disabilità. Le scelte messe in atto dall’assessore e dagli uffici competenti, a detta di tutti, hanno garantito continuità a quanto di buono già avviato in questo ambito durante la scorsa amministrazione, ma hanno portato anche nuove idee e nuove progettualità. Di questo va riconosciuto il merito, oltre che all’assessore e ai suoi collaboratori, anche alla sindaca Ilaria Pagani, che ha scelto di affidare a Fabris e alla sua competenza questa delega, perché si potesse proseguire il lavoro avviato e lo si potesse rilanciare, anche intercettando nuove opportunità e innovando, dove necessario.

Per noi tutto questo rappresenta un punto importante. Crediamo con forza che il consiglio comunale debba essere prima di tutto il luogo del confronto e che a vincere non sia solo una parte, ma la città tutta, quando si trovano punti di contatto tra maggioranza e opposizione.

Per noi la politica cittadina dovrebbe essere sempre così: meno propaganda e più impegno per tentare di migliorare – anche solo in minima parte – la vita dei saronnesi.

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