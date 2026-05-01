Città

questa relazione sul Rendiconto di Bilancio dell’anno 2025, se letta fino in fondo e senza fermarsi alla superficie dei numeri, racconta molto, molto più di quello che sembra. Quello in discussione stasera non è solo un documento tecnico o una presa d’atto di come sono andati i numeri lo scorso anno. È, di fatto, il primo vero bilancio politico di questa amministrazione. E lo è ancora di più, se consideriamo il contesto da cui partiva il 2025.

Perché il 2025 non nasce da zero. Il 2025 nasce da un bilancio di previsione approvato da una Commissaria prefettizia, cioè da un organo straordinario dello Stato, chiamato a gestire una fase di transizione. Eppure, proprio quel bilancio, pur nella sua natura tecnica, mostrava un livello di ambizione, una direzione, una struttura di priorità che oggi, in questa relazione a consuntivo, semplicemente non ritroviamo.

Questa relazione sul Rendiconto del 2025 ci consegna un dato molto chiaro e netto: il Comune di Saronno funziona, più o meno, come macchina amministrativa, ma non produce un cambiamento reale per la città. E non lo dico per giudizio politico: lo dice il documento stesso. Con il Rendiconto si misurano la redazione di atti, la produzione di documenti, l’avvio di procedure ma non si misura la qualità della vita dei cittadini, caro Assessore, o la sicurezza percepita, l’impatto reale delle politiche messe in atto dall’Amministrazione. È un Rendiconto che guarda dentro il Comune, ma non fuori.

Ed è qui che emerge il paradosso politico più evidente: ci troviamo nella situazione in cui l’ambizione la vediamo nei funzionari dello Stato, mentre fatichiamo a vederla nella politica. Una politica che avrebbe dovuto prendere quell’impostazione, rafforzarla, darle una visione, e invece ha fatto l’opposto: ha smontato pezzo per pezzo ciò che c’era, senza costruire nulla di altrettanto chiaro al suo posto.

E non è una ricostruzione teorica. È quello che emerge dalle scelte concrete che abbiamo visto in quest’aula nei mesi scorsi, nelle variazioni di bilancio adottate, nelle scelte politiche, e che oggi trovano conferma spietata nei risultati, o meglio non-risultati di questo documento.

Ci dite nel Rendiconto che le ore di presidio delle forze dell’ordine sono aumentate del tot %, che l’attività delle pattuglie è stata incrementata, ma l’attività e anche il suo eventuale aumento non sono di per sé il risultato. La domanda è un’altra: i cittadini di Saronno si sentono più sicuri? Perché da questo documento veniamo a sapere quante pattuglie escono in più, ma non se i problemi si riducono.

Ci dite, sempre nel Rendiconto, che sono state recuperate risorse, che c’è stata una, come la chiamate? Ah, si, “Ottimizzazione del Patrimonio”, ma poi nel corso del 2025 avete gestito in maniera grottesca e ridicola la vicenda dell’affidamento dei servizi cimiteriali alla Saronno Servizi, punta di diamante del patrimonio saronnese, comunicando il non rinnovo del servizio a poco dalla scadenza e tornando poi sui vostri passi cari signori due mesi più tardi, non riuscendo a trovare un’alternativa, imponendo un contratto da capestro nei tempi e nelle condizioni economiche. Tra l’altro, spero che i consiglieri di maggioranza abbiano letto il documento visto che ci sono grottesche imprecisioni, vedi per esempio allegato B pagina 98 dove si dice che Saronno Servizi ancora gestisce il servizio idrico integrato… ma solo per fare un esempio.

È così che si ottimizza il patrimonio della città? È così che si recuperano risorse, considerato anche che Saronno Servizi si è vista costretta a rinunciare alla sede di Villa Gianetti, con la conseguenza che al Comune verrà a mancare un rilevante importo di affitto?

Tra l’altro…. Villa Gianetti. Un progetto esisteva, era finanziato, era maturo, era pronto a restituire alla città uno spazio identitario, almeno nella sua parte esterna un luogo pubblico con una funzione chiara. E cosa è successo? I fondi sono stati progressivamente spostati, fino a essere azzerati, nemmeno trasferiti per magari ristrutturare l’interno, salvo poi tornare indietro a distanza di un anno con la prossima variazione di bilancio. Più di trecentomila euro sottratti a un intervento concreto e atteso, per essere dirottati altrove.

Altrove dove? Su interventi che non hanno la stessa forza, la stessa priorità, la stessa coerenza. Come quello in via Portici, su cui si concentrano centinaia di migliaia di euro per un’operazione che, al di là delle valutazioni estetiche, molto discutibili, appare del tutto scollegata da una visione complessiva della città. E allora la domanda politica è inevitabile: perché?

Perché si smonta un progetto identitario già pronto per inseguire interventi frammentari? Perché si preferisce l’effetto immediato alla costruzione di valore duraturo?

Lo stesso schema lo ritroviamo su Palazzo Visconti. Prima si bloccano le idee, si interrompe l’idea di un bando, si cancellano prospettive. Poi, improvvisamente, si annunciano ipotesi di coinvolgimento di soggetti privati, senza un quadro chiaro, senza una destinazione definita, senza un confronto reale, senza un chiaro progetto pubblico.

E poi cosa è stato fatto per il traffico che ormai è impazzito? Per i parcheggi sempre più una merce rara? Per il commercio cittadino che affonda? Perché la tassa di soggiorno viene impiegata va bene per il teatro, che promuove il nostro territorio, ma principalmente per gli eventi di intrattenimento, quando invece i suoi introiti dovrebbero essere impiegati proprio per rafforzare e sostenere quel turismo di lavoro o di appoggio e il marketing territoriale? Cosa si è fatto per il Retrostazione che è diventato un pericoloso e abbandonato Far West? Per Saronno Sud soffocata da insopportabili puzze, al di là dei tavoli di concertazione, per un Municipio che cade a pezzi, mentre intanto si organizzano le imbarazzanti scenografie di teloni e di cartapesta nel nostro povero Palazzo Visconti?

Dove sono le scelte politiche, signori della maggioranza? Fanno eccezione, come ho già avuto modo di sottolineare in altre sedute del consiglio, il settore dei Servizi Sociali e, in parte, quello delle Politiche Giovanili. Non trovo che in tali settori l’amministrazione si stia muovendo in continuità, ma ci sia un obiettivo rafforzamento, ben evidenziabile dalle variazioni di bilancio adottate e dall’adozione di interventi con sguardo comprensoriale. Peraltro, ringrazio l’Assessore Fabris per l’utilizzo condivisibile del termine “inclusione”, spesso abusato, con riferimento al tema della disabilità.

Però torniamo alla valutazione complessiva del Rendiconto 2025. IN questo bilancio non ci troviamo di fronte a un ritardo. Siamo di fronte a un vuoto di progettualità. Perché una scelta può essere condivisibile o meno, ma per poterle valutare ci devono essere scelte. Qui invece manca la direzione.

E tutto questo si riflette perfettamente nella relazione che stiamo discutendo oggi. Una relazione che, come dicevo all’inizio, è ordinata, dettagliata, formalmente ineccepibile, ma che racconta una macchina che funziona, autoreferenziale, senza produrre o incidere sul cambiamento.

Si misurano gli atti, le procedure, le attività. Ma non si misura mai l’effetto sulla città. Non si misura se i cittadini stanno meglio, se i quartieri sono più vivibili, se la percezione di sicurezza è migliorata. E quando un’amministrazione smette di misurare l’impatto, inevitabilmente smette anche di produrlo.

E poi c’è l’urbanistica, che è il punto più politico di tutti. Quando si legge che le attività sono sospese per cause politico-amministrative, il significato è chiarissimo: la città è ferma perché la politica non decide. E questo è il nodo vero. Non manca la capacità tecnica. Manca la scelta. Devo però darVi atto che su un tema siete stati velocissimi ed efficientissimi, al punto da concentrare tutte le energie su quello e portare in Consiglio Comunale una delibera di adozione tre giorni prima di Natale e due giorni dopo la discussione del Bilancio Preventivo 2026-2028, con un passo e uno stile da schiacciasassi, un blitzkrieg: il PII Isotta Fraschini, un progetto opaco, gravemente deficitario, dove ancora non è chiaro dov’è l’interesse pubblico, ma avremo modo di parlarne in maniera molto decisa a tempo debito.

Alla fine, quindi, ciò che questa relazione di Rendiconto di Bilancio certifica è una distanza sempre più ampia tra la macchina amministrativa e la città reale. Da una parte un sistema che produce atti, dall’altra una città che non percepisce un cambiamento proporzionato.

E dentro questa distanza si inserisce il dato più preoccupante di questo primo anno: non solo non si è costruito qualcosa di nuovo, ma si è scelto di smontare ciò che c’era, spesso senza nemmeno riconoscere che quelle scelte erano state condivise, in parte, anche da chi oggi governa.

Perché questo è un altro elemento che non può essere ignorato: molte delle decisioni che oggi vengono cancellate o ribaltate nascevano da percorsi in cui c’erano anche gli stessi soggetti politici che oggi le rinnegano. E allora non siamo di fronte a un cambio di visione. Siamo di fronte a una rimozione, spesso più comunicativa che sostanziale.

E così arriviamo alla conclusione.

Questo non è il rendiconto di una città che ha sbagliato direzione. Sarebbe già qualcosa, perché almeno ci sarebbe una direzione. Questo è il rendiconto di una città che non ne ha una.

Abbiamo più atti, più procedure, più monitoraggi. Ma non abbiamo una città più riconoscibile, più attrattiva, più sicura, più governata.

E soprattutto abbiamo perso un anno. Un anno che partiva da una base solida, con risorse e progetti già impostati, e che si è trasformato in un anno di stop, di revisioni, di smontaggi, senza una vera ricostruzione.

E una città che perde tempo, oggi, non resta solo ferma.

Resta indietro.

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