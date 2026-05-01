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CARONNO PERTUSELLA – L’amministrazione comunale di Caronno Pertusella ha avviato una strategia di potenziamento del controllo del territorio che coniuga innovazione tecnologica, mobilità ecologica e presenza costante degli agenti nelle ore più sensibili. Grazie all’ottenimento di specifici finanziamenti regionali, il comando di polizia locale ha potuto aggiornare significativamente la propria dotazione strumentale, coprendo metà dell’investimento totale previsto per due progetti chiave.

Il primo importante tassello riguarda il rinnovo del parco mezzi con un’impronta ecologica. Recentemente è stata infatti acquisita una Jeep Avenger, un veicolo a basso impatto ambientale che è già entrato in servizio attivo. L’investimento complessivo di oltre 41.000 euro ha permesso di dotare le pattuglie di uno strumento moderno ed efficiente per il pattugliamento quotidiano. Parallelamente, un secondo bando regionale ha sbloccato risorse per l’implementazione della videosorveglianza. Con un progetto da circa 72.000 euro, il comune punta a densificare la rete di telecamere e a installare nuovi varchi per la lettura delle targhe, strumenti fondamentali per individuare istantaneamente i veicoli non in regola con la documentazione obbligatoria.

Sul fronte operativo, l’attenzione degli agenti si sta concentrando con particolare vigore sulla tutela del decoro urbano. È attualmente in corso una serrata attività di verifica sul corretto smaltimento dei rifiuti, mirata a contrastare l’abbandono abusivo e il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. I controlli, partiti dai cortili del centro, si stanno estendendo progressivamente alle zone periferiche e alle aree verdi, dove le pattuglie sono impegnate nella ricerca di indizi utili a risalire ai responsabili degli scarichi illeciti.

Infine, con l’avvicinarsi della stagione estiva, il presidio territoriale subirà un ulteriore incremento. A partire dal mese di maggio e fino a tutto settembre, verranno riattivati i turni serali nei giorni di venerdì e sabato, estendendo la vigilanza fino alle ore 24. Questa iniziativa punta a garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini durante le ore della movida e del tempo libero, confermando la volontà del comune di partecipare attivamente anche a futuri bandi per mantenere elevato lo standard dei servizi di pubblica utilità.

(foto d’archivio)

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