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CASTIGLIONE OLONA – Buona partecipazione venerdì 24 aprile alla Sala della Quadreria del Museo Branda Castiglioni per la presentazione del libro fotografico di don Silvano Lucioni, “Ferito dalla bellezza, sorpreso dalla gioia”. L’incontro si è rivelato un momento di approfondimento culturale e umano, durante il quale l’autore ha accompagnato il pubblico attraverso immagini e riflessioni contenute nella pubblicazione, offrendo spunti di riflessione apprezzati dai presenti.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera è stato il contributo musicale del maestro Stefano Trotti, che con il violino ha arricchito l’evento. L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento a don Silvano Lucioni per la disponibilità e al maestro Trotti per l’accompagnamento musicale.

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(foto: un momento della presentazione)

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