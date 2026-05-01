SARONNO – ROVELLO PORRO – Una domanda torna a farsi sentire lungo la SP31: quando sarà realizzata la ciclabile tra Saronno e Rovello Porro? A rilanciarla è la Fiab Saronno, a tre anni dalla posa della “ghost bike” bianca che ricorda due ciclisti morti in incidenti distinti su quel tratto di strada.

“Sono trascorsi ormai tre anni da quando Fiab Saronno organizzò una cerimonia sulla strada SP31 tra Saronno e Rovello P. per ricordare due persone che negli anni precedenti, mentre percorrevano in bicicletta quella stessa strada, erano state travolte e uccise da automobilisti in due distinti incidenti” si legge nella nota dell’associazione.

Il riferimento è alla cerimonia di sabato 22 aprile, quando sul ciglio della strada tra Cassina Ferrara e Rovello Porro fu posizionata la bicicletta bianca in memoria di Paola Greselin, 62 anni, e di Simone Vavassori, 15 anni. In quell’occasione erano presenti anche i sindaci dei due Comuni, che avevano assunto un impegno pubblico per la realizzazione di un percorso ciclabile protetto.

“In quell’occasione, a ricordo delle due vittime, avevamo posizionato a bordo strada una ‘ghost bike’ bianca che è ancora ben visibile a chi fa quel percorso” prosegue Fiab Saronno. Nel corso degli anni successivi, secondo quanto riferito dall’associazione, le informazioni sul progetto sarebbero state limitate e non ufficiali. “Sono passati, appunto, tre anni, durante i quali abbiamo ricevuto in via ufficiosa qualche scarna informazione circa l’avanzamento del progetto, ma nulla di più”.

Da qui la richiesta alle amministrazioni coinvolte. “Pensiamo sia arrivato il momento che le due Amministrazioni Comunali interessate al progetto che, lo ripetiamo, si erano pubblicamente impegnate a realizzare, informino ufficialmente i cittadini circa lo stato di avanzamento e, soprattutto, i tempi di realizzazione dell’opera”.

Un tema che resta centrale per la sicurezza stradale su un’arteria molto utilizzata anche dai ciclisti. “È un dovere verso le vittime e verso le loro famiglie che tanto hanno sofferto” conclude la nota.

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