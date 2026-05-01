Groane

GARBAGNATE MILANESE – Si rafforza l’organico della polizia locale e si rinnovano anche le dotazioni. Negli ultimi giorni il comando di via Carducci ha accolto una nuova agente, Martina Luccio, destinata al nucleo di pronto intervento. Si tratta della terza assunzione negli ultimi mesi, che porta a 20 il numero complessivo degli operatori in servizio. Il potenziamento non è concluso: sono infatti previsti ulteriori ingressi, con altri due agenti in arrivo.

Parallelamente, la struttura si è dotata di un nuovo pick up, acquistato con il contributo di Regione Lombardia. Il mezzo, full hybrid e in grado di operare in modalità elettrica in ambito urbano, sostituisce un veicolo diesel ormai datato e più inquinante. Sarà utilizzato non solo dalla polizia locale, ma anche dalla protezione civile e dall’Associazione nazionale carabinieri.

Proprio con l’Associazione nazionale carabinieri è in corso una collaborazione sempre più stretta, che comprende attività di formazione dei volontari per interventi di protezione civile e supporto agli eventi, oltre all’iscrizione all’elenco territoriale del volontariato. Un passaggio che consente di partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in caso di emergenze, rendendo più efficace l’azione sul territorio.

01052026