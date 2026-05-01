I più letti di ieri: locale chiuso dopo rissa, cane attore e incidente sulla strada per scuola
1 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, spazio alla cronaca con un locale chiuso dopo una violenta rissa e un incidente che ha coinvolto un giovane studente. Non mancano curiosità, come il cane-attore arrivato sul set di un film internazionale, e temi di attualità tra scuola e iniziative sul territorio.
Un locale cittadino è stato chiuso per 15 giorni dopo una rissa scoppiata all’esterno che ha causato quattro feriti, con l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo.
Saronno, locale chiuso per 15 giorni dopo la rissa all’esterno con 4 feriti
Dal territorio arriva una curiosità: il cane Pasticcino, partito da Cogliate, è entrato nel cast del film “Il diavolo veste Prada 2”, attirando l’attenzione degli appassionati.
Da Cogliate il cane Pasticcino nel cast del film “Il diavolo veste Prada 2”
I docenti dello Zappa intervengono nel dibattito sui tagli alla scuola tecnica, sottolineando il valore sociale dell’istituto e chiedendo maggiori tutele per il settore.
Saronno, i prof dello Zappa difendono il ruolo sociale scuola tecnica: “No ai tagli”
Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in uno scontro tra auto e moto mentre si stava recando a scuola, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.
A Origgio tre giorni di festa con street food, motori, musica e colori per il gran finale della fiera, con tante iniziative che hanno richiamato visitatori da tutta la zona.
Street food, motori, musica e colori: 3 giorni di festa per il gran finale della Fiera di Origgio
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