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SARONNO – Venerdì 1 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni, e il sole splenderà senza particolari disturbi, garantendo un contesto ideale per le attività all’aperto.

Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con una massima che raggiungerà i 22°C e una minima di 10°C, favorendo un clima gradevole sia al mattino sia durante le ore centrali. I venti si presenteranno moderati: al mattino soffieranno da Est, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da Sudest, mantenendo comunque un’intensità contenuta. Non sono previste allerte meteo.

La situazione in Lombardia sarà dominata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno pianure e zone pedemontane, mentre anche sui settori alpini e prealpini prevarranno condizioni di stabilità, con solo qualche nube sparsa sulle Orobie durante il giorno e schiarite più ampie verso sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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